Bude Si Ťin-pching jednat se Zelenským? Peking to nepotvrdil

Peking odmítl potvrdit informaci, že by Si Ťin-pching měl příští týden jednat nejen v Moskvě s Putinem, ale na dálku také se Zelenským. Čínský ministr zahraničí Čchin Kang si ale včera volal s ukrajinským protějškem Kulebou.

„Čína doufá, že všechny strany zachovají klid a rozvahu a co nejdříve obnoví mírová jednání,“ řekl Čchin Kang Dmytrovi Kulebovi podle tiskové zprávy čínského ministerstva zahraničí.

V pondělí má zahájit oficiální návštěvu Moskvy čínský vůdce Si Ťin-pching, který tam má osobně jednat s Vladimirem Putinem.

O případné cestě do Kyjeva z čínské strany nepadlo ani slovo. Americký deník Wall Street Journal sice přinesl informaci, že Si má v plánu spojit se s Volodymyrem Zelenským na dálku, patrně přes videohovor, ale to zatím oficiální místa nepotvrdila. A odpovědi se vyhnula také dnešní pravidelná konference čínského ministerstva zahraničí, kde na to výslovně padl dotaz. (CNA, Reuters)