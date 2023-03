„Doufal jsem, že by mezi námi mohla vzniknout nová komunikační dráha. Jsme spolu třináct let a máme turbulentní vztah,“ říká Vít Klusák. S manželkou Marikou Pecháčkovou natočili dokument Velké nic. Byla to pro ně i párová terapie.

Vít Klusák a Marika Pecháčková. Foto: Adam Hecl, Deník N