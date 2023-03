Na Floridě dnes začal platit zákon zakazující tranzici mladistvých

Na Floridě dnes vstoupil v platnost zákon, který zakazuje tranzici mladým transgender lidem do 18 let věku. Lékařům, kteří by operaci či podávání hormonů poskytli, hrozí zákaz činnosti a pokuta.

Zákon také rodičům nově dává právo bojovat proti rozhodnutí druhého rodiče, který by pro trans dítě vyhledal péči mimo stát Florida.

Zákon prosadil guvernér Ron DeSantis s pomocí republikánské supermajority v obou komorách floridského státního parlamentu. Proti jsou ale významné lékařské organizace, včetně Americké lékařské asociace a Americké pediatrické akademie.

Ty považují péči o transsexuální mládež za lékařsky nezbytnou a potenciálně život zachraňující. (Axios)