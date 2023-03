Do protestů v Izraeli se zapojil i československý přeživší holokaustu

Mezi tisíci demonstranty, kteří dnes v Tel Avivu vyšli do ulic na protest proti kontroverznímu návrhu soudní reformy, je i československý rodák a přeživší holokaustu Gidon Lev se svou americkou partnerkou Julií Gray. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel.

Osmaosmdesátiletý karlovarský rodák Lev, který strávil čtyři roky svého dětství v koncentračním táboře Terezín, řekl, že má o nynější směřování Izraele velké obavy. Na transparentu měl napsáno: „Naši demokracii budeme bránit duší a krví, přeživší holokaustu“.

Jeho partnerka na svůj transparent expresivně napsala, že kvůli této politice nepodnikla aliji (židovskou imigraci) do Izraele. „Když jsem před 11 lety přijela do Izraele, přestěhovala jsem se sem, protože věřím v tuto zemi, její historii a to, co ztělesňuje,“ řekla. „Je pro mě šokující, jakým fašistickým směrem se tato země ubírá, v návaznosti na to, co se stalo v Americe,“ dodala a prohlásila, že „židovský stát kanibalizuje sám sebe“.

Lev, který se do Izraele přestěhoval v roce 1959 a sloužil v izraelské armádě za šestidenní války v roce 1967, situaci v Izraeli s fašismem přímo nesrovnával. Nynější směřování ale označil za „nebezpečné pro naši existenci jakožto svobodného demokratického národa“.

Proti soudní reformě, kterou vládní koalice složená i z krajně pravicových a ultraortodoxních stran navrhla v lednu a kterou v únoru navzdory široké kritice začal schvalovat parlament, se konají už od ledna masové demonstrace v řadě měst Izraele, největší vždy v Tel Avivu. Prosazovaná reforma by umožnila vládě přehlasovat rozhodnutí soudů pouhou většinou a výběr všech soudců by svěřila politikům koalice, píše The Times of Israel. Její odpůrci tvrdí, že oslabí izraelskou demokracii a justici a ponechá menšiny bez ochrany. Zastánci naopak tvrdí, že změny jsou nutné k omezení aktivistických soudců, kteří překročili své pravomoci a zasahují do politiky. (ČTK, Times of Israel)