USA zveřejnily záběry střetu mezi ruským letounem a americkým dronem

Spojené státy zveřejnily záběry střetu mezi ruským letounem a americkým dronem nad Černým mořem. Americká armáda po kolizi nasměrovala dron do moře. Záběry ukazují pouze krátký úsek, nikoliv události před střetem ani po něm. (BBC)

US releases Video of Russian SU-27 fighter jet colliding with MQ-9 drone pic.twitter.com/IKYBOKYukT

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 16, 2023