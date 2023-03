Jihokorejský prezident Jun Sokjol přicestoval do Japonska, kde se dnes setká s tamním premiérem Fumiem Kišidou. Je to první taková návštěva za 12 let a přichází v den, kdy Severní Korea odpálila mezikontinentální balistickou raketu, která dopadla do Japonského moře.

Právě otázka KLDR a toho, jak jí čelit, by měla být jedním z hlavních témat vrcholné schůzky. „V této době je čím dál tím víc zapotřebí, aby (Jižní) Korea a Japonsko spolupracovaly,“ uvedl Jun ve středečním rozhovoru a zmínil právě severokorejskou raketovou hrozbu. K dalším tématům jednání bude zřejmě patřit Čína.

Právě chování těchto dvou zemí podle pozorovatelů vede Japonsko a Koreu, dva tradiční spojence USA, aby hledaly cestu k bližším vztahům, a to včetně těch obranných.

Vztahy Tokia a Soulu dlouho kalily spory týkající se historie. Jižní Korea ale tento měsíc oznámila, že odškodní občany, kteří museli vykonávat nucené práce za japonské okupace v letech 1910 až 1945. Odškodné bude placeno korejskou veřejnou nadací, a tedy nikoliv japonskými firmami, které k tomu v minulosti odsoudil korejský nejvyšší soud. Tento krok je Tokiem vnímán jako vstřícné gesto. (ČTK)