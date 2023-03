Pornoherečka Stormy Daniels vypovídala před vyšetřovateli v případě peněz od Trumpa

Pornoherečka Stormy Daniels dnes vypovídala v případu peněz, které dostala jménem bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Včera před soudní porotou vypovídal Michael Cohen, bývalý Trumpův právník, který platbu 130 tisíc dolarů organizoval.

Pornoherečka Stormy Daniels napsala o svém údajném románku s Trumpem knihu nazvanoou Plné odhalení. V něm popsala i genitálie exprezidenta, čehož podle svých slov později litovala. Foto: Amazon

Platba byla provedena před prezidentskými volbami v roce 2016, kdy Stormy Daniels vyjednávala o tom, že vystoupí v televizi s tvrzením o sexuálním styku s Trumpem. Cohen platbu provedl a zařídil další výplatu jiné ženě, modelce Karen Dougal, která s Trumpem měla podle svých slov mimomanželský vztah.

Cohen tvrdí, že peníze vyplatil oběma ženám na Trumpův pokyn.

Podle zjištění deníku New York Times by Trump mohl brzy čelit obžalobě. Pokud by se tak skutečně stalo, šlo by o první obžalobu některého z amerických exprezidentů.

Na blížící se obžalobu NYT, který svou zprávu opírá o čtyři nejmenované zdroje, usuzuje z toho, že vyšetřovatelé dali Trumpovi možnost, aby tento týden vypovídal před velkou porotou, která se případu věnuje. Taková nabídka přitom podle listu téměř vždy předchází obžalobě.

Trump ale vypovídat odmítl.

Podle NYT by obžaloba mohla výrazně ovlivnit prezidentskou kampaň před volbami v roce 2024, v nichž se chce Trump, který jakoukoliv vinu popírá, vrátit do Bílého domu.

V New Yorku mají lidé, kterým hrozí obžaloba, možnost vystoupit před velkou porotou. Většinou ji však nevyužijí.

Republikánský exprezident odmítá, že by s ní měl milostný poměr a hovoří o honu na čarodějnice. Státního zástupce Alvina Bragga, který je demokrat a Afroameričan, označil za politicky motivovaného rasistu. (AP, ČTK)