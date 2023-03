Saúdové Credit Suisse v problémech nepomůžou

Největší investor v Credit Suisse, Saúdská národní banka, nevloží do Credit Suisse další peníze. „Absolutně ne,“ řekl předseda SNB Ammar al-Chudairy. „Vlastníme 9,8 %. Když půjdeme nad 10, vstoupí do hry regulátoři. Nechceme další regulaci.“ (Bloomberg)

No more money for Credit Suisse

That's what Saudi National Bank Chairman Ammar Abdul Wahed Al Khudairy told @youseftv when asked about more assistance for the troubled lender https://t.co/GFLboCOwyj pic.twitter.com/iSjco40v8D

