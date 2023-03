Akcie bank klesají po celém světě

Akcie regionálních amerických bank, které se po krachu bank SVB a Signature odrazily ode dna, se po pádu akcií švýcarské banky Credit Suisse opět dostaly do červených čísel.

Poklesly Old National Bancorp, Zions Bancorp a Fifth Third Bancorp, zatímco akcie First Republic Bank zůstaly na černé nule.

Credit Suisse má rozsáhlé aktivity v USA a po celém světě a propad jejich akcií o více než 20 procent se proto odráží i na americkém trhu. Poklesly například i akcie banky Deutsche Bank, která poskytla největší část úvěrů Donalda Trumpa, a to o téměř osm procent.

Na situaci kolem Credit Suisse ale logicky reaguje finanční sektor po celém světě. Evropský bankovní index SX7P klesl asi o šest procent, oslabily i akcie bank v Japonsku. (CNBC, Bloomberg)