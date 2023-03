Pavel nebyl po schůzce s ANO ještě rozhodnut, zda podepíše valorizaci penzí

Prezident Petr Pavel ještě nebyl po dnešní schůzce se zástupci hnutí ANO rozhodnut, zda podepíše spornou vládní novelu o snížení valorizace důchodů. Řekl to dnes dopoledne serveru Deník.cz. Vláda i opozice podle něj mají dost relevantních argumentů.

Své konečné stanovisko chce oznámit na odpolední tiskové konferenci v Hrzánském paláci, kde dočasně sídlí.

„Rozhodnutý stále ještě nejsem, protože relevantních argumentů na obou stranách je dost,“ řekl. Proces podle něj komplikují i emoce a řada různých pochybení a nesprávných rozhodnutí. Kdo za pochybeními stojí, nechtěl rozebírat.

Zopakoval, že problém nemá vyloženě dobré řešení, ale pouze špatné a méně špatné. „Ať už moje rozhodnutí bude jakékoli, tak vždycky se negativně dotkne poměrně velké skupiny lidí,“ podotkl. Záležitost se podle něj nedotkne pouze důchodců, ale i dalších občanů, kteří jsou v tíživé sociální a ekonomické situaci, jako jsou samoživitelé nebo lidé s postižením. Poukázal také na to, že takto razantní zvýšení důchodů zvýší základy, ze kterých se budou vypočítávat další důchody. „A to samozřejmě bude znamenat ohrožení rozpočtu pro všechny občany této země,“ doplnil.

Řekl, že neposuzuje pouze ekonomická a ústavněprávní kritéria, ale „běžná lidská“, jak opatření bude „na koho působit“ a jak ovlivní důvěryhodnost státních institucí a politiků. Připomněl také, že se ústavní právníci neshodnou na tom, jak by se k otázce postavil Ústavní soud, na který se chce obrátit opozice. Řekl, že kdyby ústavní soudci novelu odmítli, Česko by se dostalo do komplikované právní, ale i ekonomické situace.

Své stanovisko chce představit dnes odpoledne v 16:15, a to i s vědomím toho, že s ním mnoho lidí nebude spokojeno. Jednání s hnutím ANO se konalo mezi 09:00 a 10:00 v Hrzánském paláci, rozhovor se serverem vznikl následně.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech. Novelu již schválili poslanci i Senát a schází pouze podpis prezidenta. Pokud by zákon Pavel vetoval, Sněmovna již jeho veto zřejmě nestihne včas přehlasovat. Vláda poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve sbírce do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel. Třetí možností Pavlova postupu je, že zákon ponechá bez podpisu i bez veta. Novela by tak vstoupila v platnost, stalo by se tak ale zřejmě až po 22. březnu. (Deník)