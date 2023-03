Akcie banky Credit Suisse padají na rekordní minima. Klesají i další evropské finanční domy

Ceny akcií švýcarské banky Credit Suisse dnes dosáhly už druhý den po sobě dalšího historického minima. V jednu chvíli klesly o více než 24 procent. Největší akcionář Credit Suisse, Saudi National Bank, odmítla bance poskytnout další finanční pomoc.

Sídlo švýcarské banky Crédit Suisse v Ženevě. Foto: Hector Christiaen, Adobe Stock

Obchodování s klesajícími akciemi banky bylo během dopoledne několikrát zastaveno. Kolem půl dvanácté dopoledne londýnského času se akcie mírně zotavily, ale i tak byly v průběhu dne o více než dvacet procent níže proti začátku obchodování.

Po prudkém středečním poklesu bylo automaticky zastaveno obchodování také s několika italskými bankami, včetně UniCredit, Finecobank a Monte Dei Paschi.

O možných problémech Credit Suisse se hovořilo již delší dobu, v úterý je ale potvrdila zpráva auditní společnosti PwC, ta uvedla, že v rámci finančních reportů shledali „materiální slabiny“. V souvislosti s auditem banka musela oddálit zveřejnění finančních výsledků, což bylo vyvrcholením debat o zdraví banky. Její akcie v letošním roce klesly o třetinu, za poslední dva roky vykázaly ztrátu ve výši 84 procent.

Největší akcionář Credit Suisse, Saudi National Bank, podle zprávy agentury Reuters prohlásil, že ve švýcarské bance nemůže dále navýšit základní kapitál, což vyvolalo poslední pokles.

„Nemůžeme, protože bychom se (s podílem, pozn. red.) dostali nad deset procent. Je to regulační záležitost,“ řekl dnes Reuters předseda představenstva Saudi National Bank Ammar Al Khudairy. Dodal však, že SNB je spokojena s transformačním plánem Credit Suisse, a naznačil, že banka pravděpodobně nebude potřebovat další peníze. Podobná vyjádření zaznívají i zevnitř banky, její představitelé uvedli, že případná podpora od Švýcarska zatím není na stole.

Saúdská národní banka loni získala 9,9% podíl v Credit Suisse v rámci navýšení kapitálu švýcarské banky. Pokud by poskytla bance další peníze, její podíl by tím vzrostl, což je v rozporu s regulačními pravidly.

Na situaci v Credit Suisse reagovaly finanční ústavy napříč kontinenty, významněji oslabily některé americké regionální banky, klesl ale i evropský bankovní index nebo akcie v Japonsku. Nervozitu na bankovním trhu způsobily finanční potíže americké Silicon Valley bank, následně regultátor zasáhl i do fungování dvou dalších amerických finančních ústavů. Americký prezident Joe Biden nicméně občany USA ujistil, že o své úspory nepřijdou. Snaží se tak zabránit panice, při které by Američané ve velkém začali vybírat své finanční úspory z účtů, což by mohlo vést k problémům dalších ústavů.

S ohledem na situaci v Credit Suisse vyvstávají otázky, nakolik se mohou problémy přesunout i mezi další finanční ústavy na kontinentu. Ve srovnání s americkými bankami jsou ty evropské pod bedlivějším dohledem regulátorů, i evropské banky mají nicméně velkou zásobu dluhopisů s nízkými výnosy, které nakoupily v době nízkých sazeb. Za současné situace tyto dluhopisy bankám generují účetní ztrátu. Navzdory současné situaci Evropská centrální banka předpokládá, že zítra zvýší sazby o půl procentního bodu.

(CNBC, Reuters, Financial Times)