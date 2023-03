The Last of Us v Evropě překonal všechny rekordy

Seriál The Last of Us překonal v Evropě rekordy, oznámila společnost Warner Bros. Discovery. Seriál se stal nejsledovanějším titulem v historii streamovací platformy HBO v Evropě.

Pedro Pascal v seriálu The Last of Us. Foto: HBO Max

První řada devítidílného apokalyptického dramatu uvedla v pondělí poslední devátý díl, o seriálu jsme po jeho ukončení psali zde.

Všechny epizody jsou nyní k dispozici ke sledování na HBO Max v zemích Pyrenejského poloostrova, severských zemích, Nizozemsku a střední Evropě.

The Last of Us se vysílá na HBO Max v 61 teritoriích v Americe a Evropě a také na HBO GO v jihovýchodní Asii, Hongkongu a na Tchaj-wanu. Ve Velké Británii, Německu a Itálii ho vysílá společnost Sky. Ve Francii je The Last of Us k dispozici na Prime Video.