Maďarský Fidesz znovu odložil ratifikaci rozšíření NATO, prý kvůli jednání s EK

Poslanci maďarské vládnoucí strany Fidesz odložili schůzi parlamentu, na které se očekávala ratifikace přístupu Finska a Švédska do NATO. Schůze byla plánována na příští týden.

Zákonodárkyně Ágnes Vadai z opoziční levicové Demokratické koalice na svém facebookovém profilu napsala, že dostala dopis od vicepremiéra Zsolta Semjéna, v němž ji informoval, že vládnoucí Fidesz a křesťanští demokraté chtějí odložit schůzi, jež měla začít příští pondělí. Zástupci strany Fidesz potvrdili, že schůze parlamentu se příští týden konat nebude „kvůli zpoždění v jednáních s Bruselem“. Vláda v Budapešti vede spory s Evropskou komisí, která jí kvůli porušování základních principů EU nechce vyplácet peníze.

Finsko a Švédsko podaly přihlášku do NATO v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. S jejich vstupem musí souhlasit všech 30 členů aliance, doposud tak neučinilo Turecko a Maďarsko. „Parlamentní klub Fideszu o přístupu Švédska a Finska k NATO bude rozhodovat, až delegace poslanců (kteří země navštívili) podá zprávu o této cestě,“ uvedl tiskový odbor maďarské vládnoucí strany. Maďarský parlament se bude moci znovu sejít až 27. března.

Premiér Viktor Orbán, který je šéfem Fideszu, říká, že jeho strana je pro vstup dvojice severských zemí do NATO, nicméně minulý týden poslanec za tuto stranu Csaba Hende uvedl, že pro zajištění ratifikace je potřeba více času. Ratifikační proces vázne v maďarském parlamentu od loňského července a někteří maďarští zákonodárci dávali najevo pochybnosti, zda vstup Švédska a Finska do aliance podpoří, protože tyto dvě země podle nich šíří „zjevné lži“ o stavu demokracie v Maďarsku. Maďarská prezidentka Katalin Novák na počátku března vybídla zákonodárce, aby ratifikovali vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance „co nejdříve“. (ČTK)