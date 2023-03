Misi vojenských policistů na Ukrajinu Sněmovna zřejmě schválí

Sněmovna zřejmě schválí misi až 15 vojenských policistů k podpoře vyšetřování možných válečných zločinů na Ukrajině po ruské invazi. Přijetí vládního návrhu dnes doporučil plénu branný výbor. Součástí návrhu je také vyslání až 20 instruktorů speciálních sil do Nigeru, kde by působili jako poradci.

Vojenští policisté by měli podporovat vyšetřování zločinů na Ukrajině v týmu Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC). Působili by zejména na Ukrajině, případně také v Nizozemsku, ovšem nikoli nepřetržitě. Mise by měla trvat do konce příštího roku. Letošní náklady se odhadují na 12,4 milionu korun, příští rok na 17,2 milionu korun.

ICC hodlá podle amerického listu The New York Times zahájit stíhání kvůli údajným únosům ukrajinských dětí a útokům na civilní infrastrukturu. Rusko uvedlo, že jurisdikci Mezinárodního trestního soudu neuznává. Únosy ukrajinských dětí a dospívajících označuje za humanitární program a tvrdí, že při vzdušných útocích na ukrajinské území míří výhradně na vojenské cíle.

Mezinárodní trestní soud soudí jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Uznává ho přes 120 zemí, na jeho jurisdikci kromě Ruska nepřistupují například ani Spojené státy.

Mise v Nigeru s odhadovanými náklady 162 milionů korun má trvat do konce letoška. České speciální síly v poslední době v oblasti Sahelu působily, a to v Mali. Ze země se ale stáhly loni poté, co se zhoršily vztahy mezi Mali a Francií a protiteroristická operace Barkhane byla ukončena. Čeští vojáci na konci loňského roku odešli i z výcvikové mise EU v Mali. (ČTK)