Většina pražských památek bude o Velikonocích otevřená

Většina pražských památek bude pro návštěvníky otevřená i o Velikonocích. Přístupné ve sváteční dny budou mimo jiné prostory katedrály svatého Víta v areálu Pražského hradu, Národní muzeum nebo Staroměstská radnice. Sváteční Velký pátek letos připadá na 7. dubna a Velikonoční pondělí na 10. dubna.

V omezeném režimu bude otevřena katedrála na Pražském hradě. Na Velký pátek ji zájemci mohou navštívit od 9.30 do 16.00, v sobotu bude otevřena v čase 09:30 až 17:00 a na Boží hod velikonoční bude návštěvníkům přístupná od 12.30 do 16.30. Královská zahrada, která je přístupná celoročně, bude k vidění od 10.00 do 18.00.

Navštívit budou moct zájemci také například Staroměstskou radnici, a to od 9.00 do 21.00. Podle mluvčí městské organizace Prague City Tourism (PCT) Kláry Janderové bude v době velikonočních svátků od pátku do pondělí jezdit historická turistická tramvajová linka číslo 42, která nyní jezdí pouze o víkendech. Jako při běžném provozu budou moci zájemci navštívit také Malostranské mostecké věže, které PCT spravuje.

V běžné otevírací době budou v období velikonočních svátků otevřené rovněž objekty Národního muzea. Naopak výstavní prostory Národní galerie budou podle webových stránek v pondělí zavřené. Na Velký pátek a o víkendu se lidé mohou vystaveným uměním těšit v čase od 10.00 do 18.00.

Speciální komentovaná krmení zvířat mohou lidé v pondělí od 10.00 do 16.00 vidět v pražské zoo. Vybraným druhům zvířat se tam budou předávat také takzvané velikonoční enrichmentové prvky, tedy například hračky pro zpestření života zvířat. (ČTK)