Má matka věří Putinově propagandě, přestože Rusové obsadili její město, říká Ukrajinec z Charkova

Petr Pavel i Zuzana Čaputová nadále plánují společnou cestu do Kyjeva. Naplánována je na duben, záležet bude na aktuální bezpečnostní situaci. „Obě země pomáhají Ukrajině, mělo by to nejen praktický význam, ale zároveň by ta návštěva měla velký symbolický význam,“ řekl Pavel.