„Je to pro mě malý velký muž,“ řekl Petr Pavel o prezidentovi Zelenském. „Ať si o něm myslíte cokoliv, tak věřím, že se zapíše do dějin a bude se o něm učit. Odvádí úžasnou práci a někdy působí naléhavě, ale to se nám zdá z pohodlí našich pokojů… v jeho kůži by mnozí byli naléhavější,“ dodal.