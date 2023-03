Pavel připustil, že by mohl bydlet v Lumbeho vile u Pražského hradu

Pokud se podaří osvětlit Lumbeho vilu u Pražského hradu, bude v ní prezident Petr Pavel přes týden rád bydlet. Používat bude stejnou kancelář jako jeho předchůdci Zeman, Klaus i Havel.

Pavel se s prostory na Hradě seznámil v pátek den po své inauguraci. Dříve oznámil, že na víkendy by rád jezdil do svého domova v Černoučku na Litoměřicku. Na bydlení ve zbytku týdne favorizuje Lumbeho vilu nedaleko Jeleního příkopu, ve které pobývali Klaus a zpočátku i Zeman. V poslední době v Lumbeho vilu využívala Zemanova manželka Ivana.

Pavel ČTK řekl, že vila je umístěna v krásném prostředí. „Bohužel asi měla paní Zemanová, která tam žila před námi, trochu jiný vkus, takže to prostředí působí trochu depresivně. Takže bychom ho rádi trochu osvětlili. A pokud se nám to podaří, tak tam budeme rádi přes týden bydlet,“ řekl.

Rozhodnuto však podle něj ještě není. „Ale ze všech pohledů by to asi bylo optimální. Je to krásné prostředí, je to v blízkosti Hradu, takže dostupnost do práce je velice rychlá. A zároveň to splňuje všechna kritéria z hlediska bezpečnosti,“ uvedl. Považoval by za plýtvání prostředky, kdyby se měly vydávat peníze na zabezpečení nového objektu. (ČTK)