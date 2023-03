Dobrovolníci z ČR mohou od dubna do září vyjíždět na workcampy, které pomohou po zemětřesení v Turecku

Dobrovolníci z Česka se mohou od dubna do září zapojit do zmírnění následků únorového zemětřesení v Turecku. Do krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů, takzvaných workcampů, se mohou hlásit od dnešního dne prostřednictvím Sdružení dobrovolných aktivit INEX.

Workcampy připravila turecká organizace GSM na období od 14. dubna do 15. září. „Účastníci workcampu budou asistovat při přípravě provizorních obydlí, podílet se na programech psycho-sociální podpory, pořádat aktivity pro děti a mládež, pracovat se seniory a lidmi se znevýhodněními, kteří potřebují zvýšenou péči, nebo asistovat při poskytování služeb veřejného zdravotnictví, hygieny a úklidu,“ oznámila koordinátorka vysílání dobrovolníků do zahraničí Alena Cabalka.

Zástupci GSM podle sdružení INEX také očekávají, že přítomnost mladých dobrovolníků z různých zemí může posloužit jako zdroj naděje pro lidi zasažené zemětřesením.

Dobrovolníci budou pomáhat v Mezitli, v sousedství města Mersin, kam turecké úřady přemístily část zemětřesením postiženého obyvatelstva. Uskuteční se 11 dvoutýdenních turnusů, každého se může zúčastnit až osm dobrovolníků z různých zemí. Projekt je otevřený zájemcům ve věku 18 až 30 let, komunikačním jazykem bude angličtina.

Jih Turecka u hranic se Sýrií a severozápad Sýrie postihly 6. února dva otřesy o síle 7,7 a 7,6, po nichž následovaly tisíce menších otřesů. Turecké úřady potvrdily 48 448 mrtvých, mezi kterými je nejméně 6600 cizinců. V Sýrii podle údajů OSN zahynulo nejméně 7200 lidí. V 11 tureckých provinciích zemětřesení postihlo asi 20 milionů obyvatel, v sousední Sýrii se s následky potýká téměř devět milionů lidí. Stejnou oblast v Turecku zasáhly 20. února otřesy o síle 6,4 a 5,8.

Sdružení dobrovolných aktivit INEX je v mezinárodním dobrovolnictví aktivní od roku 1991, každoročně pomáhá zprostředkovat výjezd na mezinárodní workcampy přibližně 300 až 500 českých dobrovolníků. (ČTK)