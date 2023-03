Pavel na návštěvě Bratislavy: Česko a Slovensko prohloubí spolupráci v zahraničních tématech

Prezidenti Slovenska a Česka budou v řadě otázek volit společný postup. Na tiskové konferenci to po jednání s Petrem Pavlem řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Hlavy státu chtějí jezdit na společné zahraniční cesty, v dubnu se vydají na Ukrajinu.

Petr Pavel s manželkou zahájili dvoudenní návštěvu Slovenska u Prezidentského paláce v Bratislavě. Foto: Michal Tomeš, Deník N

Čaputová poděkovala Pavlovi za vojenskou pomoc, česká armáda v současnosti pomáhá hlídat slovenský vzdušný prostor. Právě bezpečnost byla jedním z hlavních témat společného jednání obou prezidentů. „Mám radost z toho, že vztahy takové jsou, vytváří se prostor pro další spolupráci,“ řekl Pavel, který dodal, že Česko se Slovenskem čelí stejným hrozbám, konkrétně Rusku. Čaputová zdůraznila, že obě země mohou spolupracovat například v boji proti hybridním hrozbám.

Pavel rovněž zmínil, že je skeptický k fungování formátu V4. „Musíme přemýšlet nad tím, jakým obsahem spolupráci naplníme,“ řekl český prezident, který naznačil, že současný formát je spíše konzultační, neslouží ke koordinaci společného postupu například v bezpečnostních otázkách. Dodal rovněž, že případnou V4 by na řadě jednání mohli doplnit zástupci pobaltských zemí.

Hlavy států rovněž oznámily, že budou koordinovat případnou cestu na Ukrajinu. Tam by se měl Pavel vydat v dubnu, je tedy pravděpodobné, že ho doprovodí právě Zuzana Čaputová. „Jsem ráda, že pan prezident s touto nabídkou přišel, ráda ho tedy doprovodím.“

Obě hlavy státu se vyjádřily také k blížícím se předčasným volbám, které by mohly kormidlo slovenské politiky otočit od konsenzu, na kterém nyní staví Pavel s Čaputovou. V průzkumech se daří stranám, které jsou zdrženlivé k pomoci Ukrajině, a to jak materiální tak politické. „Chci věřit tomu, že se demokratické spektrum zmobilizuje,“ řekla Čaputová k prozatímním volebním predikcím. Poukázala ale rovněž na to, že právě tyto politické strany jsou na Slovensku značně roztříštěné. Podle Pavla do voleb zbývá ještě dlouhá doba, v průběhu které se může nálada na Slovensku změnit.

Kromě piety u pomníku T.G. Masaryka a Miroslava Rastislava Štefánika obě hlavy státu uctí také památku novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, navštíví také klub Tepláreň, kde byli loni na podzim zabiti dva zástupci LGBTQ komunity. Právě podporu queer osobám oba prezidenti vyjádřili na tiskové konferenci. „Navozování atmosféry strachu je špatné,“ řekl Pavel.

Pavla čeká tento týden ještě cesta do Polska, kam ho pozval prezident Andrzej Duda. Společně budou jednat ve čtvrtek a v pátek.