Oscary ovládl dle očekávání film Všechno, všude, najednou

95. ceny Oscar znají své vítěze, Podle očekávání se vítězem večera stal snímek Všechno všude najednou, dařilo se také v Česku natáčenému velkofilmu Na západní frontě klid. I když Češi za film nominovaní nakonec vyšli naprázdno.

Nejlepším animovaným filmem byl v samém úvodu večera vyhlášen dle očekávání Pinochcio Guillerma del Tora.

I první herecká cena večera šla očekávanému favoritovi, americkému herci čínsko-vietnamsko-hongkongského původu Ke Huy Quanovi za Všechno, všude, najednou.

Filmu Všechno, všude, najednou připadla i cena pro obě herečky – pro tu hlavní Michelle Yeoh i pro Jamie Lee Curtis ve vedlejší roli. Film získal také cenu pro nejlepší film, cenu pro režii, scénář a střih a stal se tak králem večera.

Oborové ceny vynesly celkem čtyři Oscary snímku Na západní frontě klid. Na Oscarech získal cenu pro nejlepší kameru, nejlepší výpravu, nejlepší původní hudbu a také cenu pro nejlepší zahraniční film. Ač na Oscarech nakonec ze čtyř nominovaných Čechů nebodoval žádný.

Cenu pro nejlepší masky získal maskérský tým filmu Velryba, především za maskování herce Brandona Frasera. Stejnému filmu a herci Brandonu Fraserovi připadla cena pro nejlepšího herce.

Cenu pro nejlepší kostýmy získala marvelovka Black Panther: Wakanda nechť žije, cenu pro nejlepší vizuální efekty Avatar: The Way of Water.

Nejlepším dokumentárním snímkem se stal Navalnyj, silný dokument o ruském opozičním politikovi.

Nejlepším krátkým filmem se stal snímek Irské sbohem, nejlepším krátkým dokumentem Zaříkávači slonů z Netflixu, nejlepším krátkým animovaným filmem byl vyhlášen Chlapec, krtek, liška a kůň.

V součtu ocenění se nejlépe dařilo snímku Všechno, všude, najednou, který získal celkem sedm zlatých sošek. Následoval film Na západní frontě klid se čtyřmi soškami a Velryba s dvěma oceněními.

Další filmy (Black Panther: Wakanda nechť žije, Avatar: The Way of Life, Women Talking či Top Gun: Maverick) si odnesly po jedné ceně. Naprázdno z nejčastěji nominovaných snímků vyšly filmy Víly z Inisherinu, Elvis, Fabelmanovi a Tár.

Podrobnější text o Oscarech přineseme ráno.

VÍTĚZOVÉ CEN OSCAR

Nejlepší film

Všechno, všude, najednou

Nejlepší herec

Brendan Fraser (Velryba)

Nejlepší herečka

Michelle Yeoh (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší režie

Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší herec ve vedlejší roli

Ke Huy Quan (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Jamie Lee Curtis (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší animovaný film

Pinochcio Guillerma del Tora

Nejlepší dokument

Navalnyj

Nejlepší zahraniční film

Na západní frontě klid (Německo)

Nejlepší adaptovaný scénář

Women Talking (Sarah Polley)

Nejlepší původní scénář

Všechno, všude, najednou (Daniel Kwan & Daniel Scheinert)

Nejlepší kamera

Na západní frontě klid (James Frend)

Nejlepší střih

Všechno, všude, najednou (Paul Rogers)

Nejlepší původní hudba

Na západní frontě klid (Volker Bertelmann)

Nejlepší píseň

Naatu Naatu z filmu RRR (hudba M.M. Keeravaani, slova Chandrabose)

Nejlepší výprava

Na západní frontě klid (Production Design: Christian M. Goldbeck, Set Decoration: Ernestine Hipper)

Nejlepší kostýmy

Black Panther: Wakanda nechť žije (Ruth Carter)

Nejlepší masky

Velryba (Adrien Morot, Judy Chin a Anne Marie Bradley)

Nejlepší krátký hraný film

Irské sbohem (Tom Berkeley a Ross White)

Nejlepší krátký dokument

Zaříkávači slonů (Netflix, režie Kartiki Gonsalves and Guneet Monga)

Nejlepší krátký animovaný film

Chlapec, krtek, liška a kůň (režie Charlie Mackesy a Matthew Freud)

Nejlepší zvuk

Top Gun: Maverick (Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon a Mark Taylor)

Nejlepší vizuální efekty

Avatar: The Way of Water (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon a Daniel Barrett)