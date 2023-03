Po nehodě lodi u pobřeží Libye se pohřešuje třicet lidí

Ugandští zákonodárci dnes předložili parlamentu zákon, který navrhuje nové přísné tresty za vztahy mezi lidmi stejného pohlaví. V Ugandě je homosexualita již nyní nezákonná, podle navrhovaného zákona by každému, kdo se zapojí do stejnopohlavních aktivit nebo se hlásí k LGBTQ, hrozilo až 10 let odnětí svobody. (AFP)