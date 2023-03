Voják zavražděný Rusy po slovech „Sláva Ukrajině“ je jiný muž, než armáda uváděla

Bezpečnostní služba Ukrajiny potvrdila jméno vojáka, kterého Rusové zavraždili poté, co ho zajali. Je jím Olexandr Macievskyj, snajpr 163. pluku 119. zvláštní brigády teritoriální obrany Černihivské oblasti. Původně úřady uvedly jiné jméno – Timofej Mykolajovyč Šadura.

Ukrajinské úřady zjistily, že zajatý voják, kterého Rusové zavraždili, není Timofej Mykolajovyč Šadura, ale Olexandr Macievskyj. Zdroj: Twitter, Ilustrace: Andryi Petrenko

Ukrajinské velení zdůrazňuje, že provedlo důkladné vyšetřování, do kterého byly zapojeni i spolubojovníci a rodiny obou vojáků – jak pohřešovaného Šadury, který byl původně označen za oběť, tak Macievského.

Vyšetřovatelé i experti v oboru soudního lékařství rovněž využili řady záběrů a fotomateriálů, včetně záznamu vraždy, který na sociálních sítích zveřejnili sami vrazi. Nyní jsou si jisti, že muž, který pronesl slova „Sláva Ukrajině“ a poté jej Rusové z bezprostřední blízkosti zastřelili, je dvaačtyřicetiletý Macievskyj.

Potvrdila to i jeho matka Paraska Demčuk. Naposledy s ním telefonicky mluvila 29. prosince 2022. Tvrdí, že jí několikrát opakoval: „Mami, já se nikdy nevzdám.“

Paní Demčuk nejdříve nechtěla video s vraždou vidět, ale kvůli identifikaci se odhodlala.

Šéf Bezpečnostní služby Ukrajiny Vasyl Maljuk označil mladého muže za „skutečného hrdinu, které dokonce hledíce přímo smrti do očí, ukázal celému světu, co to je ukrajinský charakter a nezdolnost“.

Nyní ukrajinská tajná služba pátrá po Rusech, kteří na Ukrajince zcela bezdůvodně stříleli, a na videu sice nejsou vidět, ale je slyšet jejich hlasy.

Macievskyj se narodil v Moldavsku, ale většinu života prožil na Ukrajině, kde pracoval původně jako elektrikář. Do armády dobrovolně odešel loni v březnu. Od konce prosince byl nezvěstný.

Byl zajat u obce Krasna Hora u Soledaru v Doněcké oblasti. Spolu s ním se na základnu nevrátili další čtyři ukrajinští vojáci. Zavražděn byl pravděpodobně 30. prosince 2022. Jeho tělo Rusové vrátili Ukrajincům v rámci výměny v únoru 2023. Matka ho tehdy identifkovala přesto, že podle jejích slov prakticky neměl obličej. V záznamu o smrti bylo napsáno, že voják zahynul v boji v důsledku střelných zrnění.

Že byl ale de facto bez soudu popraven, je patrné až z videa, které bylo zveřejněno 6. března.

Публикуют видео расстрела пленного после слов "Слава Украине". Судя по версии без цензуры (тут ссылка: https://t.co/2nJuNNIAFS) человека действительно убивают Нет сомнений в том, что убитый действительно мог быть пленным украинцем. Остается вопрос — почему видео попало в сеть pic.twitter.com/JcSABE0t02 — IanMatveev (@ian_matveev) March 6, 2023

Na něm je zřejmé, že Rusové donutili Macievského pravděpodobně kopat zákopy, nikoliv vlastní hrob, jak uváděla některá média. Tělo vojáka totiž bylo posléze zařazeno k výměně za ruské padlé.

Pochován byl 14. února v ukrajinském Nižynu. Nyní mu prezident Volodymyr Zelenskyj udělil řád Hrdina Ukrajiny in memoriam. (24tv.ua)