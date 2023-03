Při havárii pašeráckých člunů v San Diegu zemřelo nejméně osm lidí

Majitel Twitteru Elon Musk vyzval k propuštění Jacoba Chansleyho, takzvaného Šamana QAnonu, který byl za vniknutí do Kapitolu odsouzen ke třem letům vězení. Odůvodňuje to záběry, na nichž Chansley čtyři hodiny po vniknutí do Kapitolu vyzývá dav k odchodu.

Free Jacob Chansley https://t.co/8BbeXF2Fye — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2023