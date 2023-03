Pence kritizoval Trumpa: Jeho bezohlednost ohrozila moji rodinu

Bývalý viceprezident USA Mike Pence pronesl dosud nejsilnější kritiku svého bývalého šéfa Donalda Trumpa. „Mýlil se. Neměl jsem právo zvrátit volby. Jeho bezohledná slova ohrozila mou rodinu a všechny, kdo byli ten den v Kapitolu. Vím, že za své činy ponese zodpovědnost.“

Bývalá druhá dáma USA Karen Pence a její manžel, exviceprezident Mike Pence. Foto: Lucy Nicholson, Reuters

„Aby bylo jasno – to, co se ten den stalo, bylo ostudné,“ řekl bývalý viceprezident na washingtonské večeři Gridiron Dinner.

To je každoroční zábavní akce, kterou pořádají novináři ve Washingtonu, D.C., a letos na ní kromě Pence vystoupili také ministr zahraničí Antony Blinken a guvernér státu New Jersey Phil Murphy.

Tradičně bývá odlehčenou záležitostí a novináři na ní předvádějí scénky či parodické písně, a politici se také přidávají s humornými vystoupeními. Na večeři nejsou povoleny kamery.

Penceovo vystoupení zahrnovalo jeho vlastní pokus o komediální scénku, v níž se pustil do svého bývalého spolukandidáta.

„Jednou jsem pozval prezidenta Trumpa na studium Bible,“ řekl Pence na začátku svého projevu. „Velmi se mu líbily pasáže o bití a zahubení tvých nepřátel. Jak řekl: ‚Víš, Miku, tady je pár opravdu dobrých věcí‘.“

Pence také naznačil svou vlastní potenciální kandidaturu na prezidenta. „Z celého srdce a bezvýhradně podpořím republikánského kandidáta na prezidenta v roce 2024,“ řekl. „Pokud to budu já.“

Ke konci svého projevu však Pence zvážněl a řekl, že existuje jedno téma, o kterém nebude žertovat. „Američané mají právo vědět, co se 6. ledna odehrálo v Kapitolu,“ řekl. „Aby bylo jasno – to, co se ten den stalo, bylo ostudné a je výsměchem slušnosti líčit to jinak,“ odkázal na zidealizovaný sestřih napadení Kapitolu, který na konzervativní stanici Fox News pouští moderátor Tucker Carlson. Více píšeme zde. (Washington Post)