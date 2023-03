Ukrajina obnovila výrobu svých raket

Ukrajina obnovila výrobu raket Olcha-M, které dostřelí 130 až 150 kilometrů, což je dál než americký HIMARS. Olchy-M Ukrajina přestala vyrábět v roce 2021. V poslední době tyto rakety zasáhly cíle v okupovaném Mariupolu a Berďansku.

What would seem to be the thruster correction component of one of the series of guided rockets (aka missiles) of the Vil'kha (Вільха) series of multiple rocket launcher systems (MRLS). https://t.co/gOIY2jk26k pic.twitter.com/49kapv3ErO

— Neil Gibson (@blueboy1969) March 4, 2023