Aréna N: Výhoda Ukrajinců oproti ruské straně je velká soudržnost. Ukrajinci vědí, co mají dělat a za co bojují, i když to nemají přímo nařízené, říká v český velvyslanec při NATO Jakub Landovský.

Velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Foto: ČTK