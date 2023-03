Na Moravě a Vysočině je kvůli větru 4400 odběratelů bez elektřiny

Kvůli větru je dnes ráno zhruba 4400 odběratelů v Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině bez elektrické energie. Důvodem poruch jsou pády větví a stromů na vedení, uvedl v tiskové zprávě Lubomír Budný, mluvčí energetické společnosti EG.D ze skupiny E.ON.

Společnost pracuje na opravách poruch.

Firma eviduje k dnešnímu ránu deset poruch na vysokém napětí. „S důsledky silného větru se potýkáme už od nočních hodin. Zhruba 4400 odběratelů je s omezením dodávek elektrické energie. Důvodem jsou pády větví a stromů, které nevydržely nápor větru,“ uvedl Budný.

Nejvíce odběratelů bez elektřiny v počtu 2200 je v Jihomoravském kraji, nejvíce v Brně a v obcích okresu Brno-venkov. Na Vysočině je bez proudu 1200 odběratelů, nejvíce na Jihlavsku a v okolí Žďáru nad Sázavou. „Ve Zlínském kraji pak evidujeme asi 1000 odběratelů s omezením dodávek v okolí Uherského Hradiště. Intenzivně pracujeme na opravách, poruchy vymezujeme a děláme vše pro to, abychom jejich dopady co nejvíce snížili a dodávku energií obnovili co nejdříve,“ řekl Budný. (ČTK)