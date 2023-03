S opatrností jsou sjízdné silnice na severu Čech. Sněží a silně fouká. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřená na Jablonecku silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.

Sníh v Libereckém kraji. Foto: Eliška Hradilková, Deník N

„V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn,“ uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Na severu Čech připadlo od noci několik centimetrů sněhu. Ráno uvízl jeden kamion na silnici 65 nedaleko Rychnova u Jablonce nad Nisou a další na silnici 35 u Rádelského Mlýna. „Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/10 od Tanvaldu do Harrachova, na silnici I/35 u Rádelského mlýnu a Žďárku, ale i na silnici I/13 kolem Práchně a Albrechtic,“ uvedlo ráno na twitteru ŘSD pro Liberecký kraj. Kvůli spadlému stromu byl ráno omezený průjezd silnicí 290 u Poniklé na Semilsku.

Opatrní by měli být motoristé i při cestách po Ústeckém kraji. Ráno havaroval jeden kamion na D8, dočasně uzavřená byla kvůli čerstvě napadenému sněhu silnice 223 v obcích Výsluní a Kryštofovy Hamry na Chomutovsku. V Krušných horách i na Teplicku se místy tvořily sněhové jazyky. „Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/27 mezi Pšovem a Blšany, na silnici I/7 od Chomutova směrem na Horu Sv. Šebestiána, kde se drží i sníh na vozovce, stejně tak na D8 kolem Řehlovic,“ uvedlo na twitteru ŘSD pro Ústecký kraj.

Hasiči v Ústeckém kraji od noci do dnešního rána likvidovali spadlé stromy v 17 případech, z toho pětkrát na Děčínsku. V Libereckém kraji šlo o jednotky případů, informovali hasiči na Twiteru.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes na severu Čech zataženo až oblačno se sněžením. Srážky by měly ustávat k večeru. Nejvyšší denní teploty budou v Libereckém kraji mezi minus jedním až třemi stupni Celsia, v Ústeckém mezi nulou až čtyřmi stupni. Na horách bude mezi minus pěti až minus jedním stupni. Silně foukat by mělo zejména dopoledne. Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách až kolem 110 kilometrů. Od středních poloh se budou místy tvořit sněhové jazyky, nad 800 metry nad mořem budou i závěje. (ČTK)