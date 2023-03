Zelenskyj odmítl zprávy médií o zapojení Ukrajiny do útoku na Nord Stream

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj důrazně odmítl zapojení Ukrajiny do loňského útoku na plynovody Nord Stream 1 a 2. Informovala o tom agentura Unian.

Západní média dříve s odkazem na zdroje uvedla, že za útok může být zodpovědná proukrajinská skupina. „Co se týče Nord Streamu, nemáme s tím nic společného,“ uvedl Zelenskyj na tiskové konferenci s finskou premiérkou Sannou Marin, která dnes navštívila Kyjev.

List The New York Times v úterý s odvoláním na nejmenované americké představitele napsal, že za sabotáží může stát proukrajinská skupina. Zdroje listu zároveň uvedly, že nejsou žádné důkazy, že by do operace byla zapojena Zelenského administrativa. Vlastní zprávu o incidentu pak zveřejnila německá média, která rovněž uvedla, že za sabotáží může stát proukrajinská skupina. Zároveň se podle nich mohlo jednat o operaci pod falešnou vlajkou, to znamená, že skuteční pachatelé mohli stopy nastražit tak, aby ukazovaly na Ukrajinu. (ČTK)