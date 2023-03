Musk vyzval k propuštění „Šamana Qanonu“ z vězení

Majitel Twitteru Elon Musk vyzval k propuštění Jacoba Chansleyho, takzvaného Šamana QAnonu, který byl za vniknutí do Kapitolu odsouzen ke třem letům vězení. Odůvodňuje to záběry, na nichž Chansley čtyři hodiny po vniknutí do Kapitolu vyzývá dav k odchodu.

Free Jacob Chansley https://t.co/8BbeXF2Fye — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2023

Čtyřiatřicetiletý Jacob Chansley se vydával za šamana a vyznával konspirace QAnon, podle nichž je prezidentem stále Donald Trump, který se měl už několikrát znovu ujmout vlády. Chansley se teď už nechce ke QAnon ani Trumpovi hlásit. Foto: Manuel Balce Ceneta, AP

Videozáběry odvysílal moderátor stanice Fox News Tucker Carlson, který dostal přes 40 tisíc hodin kamerových záběrů z útoku na Kapitol od šéfa Sněmovny Kevina McCarthyho. Z nich vybral ty, na nichž se Trumpovi příznivci po chodbách Kapitolu procházejí, a dokládal jimi, že většina výtržníků toho dne byli poklidní vzbouřenci se zájmem o pamětihodnosti. Více píšeme zde.

Sestřih odsoudili přední republikánští politici i šéf policie Kapitolu jako zmanipulovaný a obvinili Carlsona z účelového sestříhání.

Muska záběry inspirovaly k výzvě, kterou zveřejnil na Twitteru: „Osvoboďte Jacoba Chansleyho.“

Spisovatelka Naomi Wolf poté napsala „Omluvu konzervativcům“ za to, že se mýlila a její tým byl pod vlivem „plnohodnotné propagandy“, když napadení Kapitolu považovala za útok, zatímco nyní „díky záběrům Tuckera Carlsona vidí, že byla terčem sofistikovaných lží.“ (Twitter, Substack)