Trump má vypovídat před soudní porotou, může mu být sděleno obvinění

Bývalý prezident USA Donald Trump má příští týden vypovídat před velkou porotou newyorského soudu kvůli penězům, které jeho bývalý právník Michael Cohen nechal vyplatit ženě za mlčení o jejich údajném poměru. Cohen si za to už odpykal trest vězení.

Peníze, které redakce týdeníku National Enquirer modelce Karen McDougal za neuskutečněný rozhovor zaplatila, komise FEC vyhodnotila jako nezákonný volební příspěvek. Foto: Sam Posten III, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Podle soudních zvyklostí takové pozvání znamená, že dotyčnému bude brzy sděleno obvinění.

Pokud by byl Trump obviněn v případu, za který byl jeho právník už odsouzen, bylo by to poprvé v dějinách USA, co by americký prezident byl obviněn z trestného činu.

V tomto případě vyšetřovatel Alvin Bragg zkoumá, zda při vyplacení částky nebyl porušen zákon o předvolebním financování. Ten ukládá, že peníze vynaložené na předvolební činnost musí být evidovány.

Cohen zařídil platby dvěma ženám, pornoherečce Stormy Daniels a modelce Karen McDougal. Peníze jim byly vyplaceny před volbami 2016 právě proto, aby svými možnými výpověďmi nepoškodily šance Trumpa stát se americkým prezidentem. Trump pak tyto volby vyhrál. (AP)

