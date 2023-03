Koalice odmítla probrat snahu ANO na zmrazení platů politiků na mimořádné schůzi

Sněmovna nebude návrh opozičního hnutí ANO na zmrazení platů politiků na pět let projednávat ani schvalovat na mimořádné schůzi. Její program dnes vládní koalice nepodpořila, přičemž k přijetí chyběl jediný hlas. Kabinet hodlá předložit vlastní řešení.

ANO chtělo svůj návrh prosadit už v prvním kole projednávání. Předseda hnutí Andrej Babiš vládě vyčetl, že dopustila navýšení platů ústavních činitelů od začátku letošního roku, zatímco důchodcům sníží valorizaci penzí.

„Vláda rozjela asociální politiku, chce teď důchodce připravit o 1000 korun každý měsíc na penzích,“ prohlásil Babiš. Vypočítal, že s ohledem na zvýšení platů ústavních činitelů dostane jako řadový poslanec od června do konce roku o 96 000 korun navíc, zatímco důchodci v průměru o 7000 korun přijdou. „Je nemorální, aby v době, kdy se lidem snižuje koupěschopnost, se jedné skupině zvyšovaly platy,“ řekl předseda ANO. Kabinet vinil z toho, že „nechává inflaci zcela volný průběh“, „šetří na lidech“ a „rekordně zadlužuje zemi“. Babiš si postěžoval, že ostatní zákonodárci mohou podnikat, zatímco on musel jako premiér převést holding Agrofert do svěřenských fondů. (ČTK)