Pavel první den ve funkci prezidenta jmenoval Hladíka ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Předchozí prezident Miloš Zeman odmítal Hladíka do čela resortu jmenovat. Hladík proto dosud zastával funkci náměstka.

Prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Pavel při ceremoniálu na Pražském hradě ocenil, že hned den po inauguraci může učinit podobný pracovní krok. „A ukončit dlouhé období různých dohadů a výhrad. Z toho, co jsem si měl sám možnost zjistit, tak prázdných,“ řekl Pavel.

„Role ministerstva životního prostředí je v dnešní době mimořádně důležitá, rád bych ocenil i roli resortu na úspěšném předsednictví v (Radě EU),“ řekl Pavel.

Pavel očekává, že Hladík bude v čele resortu řešit situaci strukturálně postižených regionů, ale také ochranu vody, zemědělský zákon nebo odpady. Prezident je rád, že mohl jmenováním Hladíka uvolnit ruce ministrovi práce Marianu Jurečkovi, který byl pověřen řízením MŽP.

Lidovci navrhli Hladíka poté, co Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) loni v říjnu oznámila, že opustí vládu ze zdravotních důvodů. U jeho nominace setrvala KDU-ČSL i poté, co policie v kauze přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři. Fiala s návrhem čekal do konce minulého roku s ohledem na možný posun v kauze, policie však Hladíka z ničeho neobvinila.

Zeman vedle brněnské kauzy vyčítal Hladíkovi i nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí. Vadilo mu i to, že ve stranickém tisku publikoval inzerát, kterým hledal náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu, ač ještě nebyl jmenován.

KDU-ČSL Zemanovo rozhodnutí Hladíka nejmenovat označila za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce prezidentova mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě. Místo toho Jurečka před dvěma měsíci prozatímně jmenoval Hladíka na MŽP náměstkem.