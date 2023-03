Experti chválí Evu Pavlovou za dokonale zvládnutý outfit během inaugurace Petra Pavla

Za formálně dokonale zvládnutý, a přitom osobitý označili odborníci oděv nové první dámy v den inaugurace Petra Pavla. Kladně hodnotili i fakt, že na dvě dnešní příležitosti zvolila Eva Pavlová dva různé outfity, a odvahu zvolit výrazné barvy.

„Mile mě zaujalo, že Eva Pavlová měla dvoje šaty, je vidět, že na rozdíl od předchozí první dámy jí oblečení nebude úplně lhostejné. Dokáže ocenit, že každá situace vyžaduje jiný dress code, a oddělila dvě situace symbolicky svým oblečením,“ řekl ČTK prezident Asociace vizážistů a stylistů Petr Lukeš. Oba kousky podle něj první dáma zvolila velmi dobře, odpovídaly zvolené příležitosti.

„Kostým první dámy byl úžasný, současná, letošní barva, je barva magenta, šperk měla nádherný a prezident měl na kravatě tenký fialový proužek. Moc se mi to líbilo,“ řekl ČTK pedagog a historik módy Petr Tylínek. Novému prezidentovi ale podle něj „sluší všechno od obleku přes flanelovou košili po motorkářskou bundu“ a neumí si ho představit, že by dnes na Pražském hradě třeba stál v rozepnutém saku. „Je to nový gentleman a doufám, že se stane vzorem, protože to potřebujeme, nejen v naší branži,“ řekl. (České noviny)