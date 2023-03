Inaugurační den završuje koncert České filharmonie a Pražského filharmonického sboru

Te Deum v katedrále sv. Víta zaznělo jako doprovod bohoslužby naposledy v době, kdy byl prezidentem zvolen Václav Havel. Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor se tak dnešním programem vrací k tradici.

„Je to tradice, kterou naši hudebníci a zpěváci považují za krásnou ještě o to víc, že je to s hudbou našeho zakladatele Antonína Dvořáka. Také tam budeme hrát Sukovu meditaci na Svatováclavský chorál, čili dva z našich nejmilovanějších autorů,“ řekl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

V září 2009 Te Deum dirigoval také Jakub Hrůša ve Španělském sále Pražského hradu při státní návštěvě papeže Benedikta XVI. V květnu 2016 skladba zazněla v podání prvního českého orchestru pod taktovkou Jiřího Bělohlávka ve svatovítské katedrále u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

„Dnešní večer představuje velkou oslavu kultury v širším slova smyslu, pro mě prostřednictvím hudby. Ale nejde pouze o hudbu, jde o situaci, ve které hudba slouží jako podpora intelektuální, emocionální a občanská té události, kterou tady právě prožíváme. Snažili jsme se k tomu zvolit hudbu, která je nejlépe vhodná,“ řekl ČTK Hrůša. (ČTK)