Trump oznámil svůj plán na ukončení ruské války: Odevzdat část Ukrajiny Rusku

Donald Trump bez podložení prohlašuje, že kdyby byl stále prezidentem, k válce na Ukrajině by nikdy nedošlo. V pondělním rozhlasovém rozhovoru s moderátorem Fox News Seanem Hannitym exprezident poprvé sdělil, jak prý by on osobně válce zabránil.

Donald Trump znovu kandiduje na prezidenta USA. Podle některých komentářů ale výrokem o odevzdání části Ukrajiny Rusku ztratil množství příznivců. Foto: Andrew Harnik, ČTK / AP

Podle Trumpa stačilo nechat Rusko „převzít“ část Ukrajiny, a to dokonce bez vyjednávání o dohodě. „Mohl jsem vyjednávat. V nejhorším případě jsem se mohl dohodnout, že by něco převzali. Jsou určité oblasti, které jsou ruskojazyčné, upřímně řečeno, ale dohodla by šla udělat,“ prohlásil, aniž své tvrzení podložil.

Část rozhlasového rozhovoru poté Hannity, druhý nejsledovanější moderátor Fox News a neformální poradce Trumpa, převzal i do svého večerního pořadu na této konzervativní stanici. Část, kde Trump mluví o převzetí části Ukrajiny Rusy, ale z rozhovoru vystřihl.

Místo toho krátce poté, co Trump řekl, že mohl vyjednávat, zvuk rychle přeskočil asi o 30 vteřin dále, a až poté nechá bývalého prezidenta pokračovat stížností, že „Čína už Spojené státy nerespektuje“.

Kromě tvrzení, že by Rusku zabránil v invazi na Ukrajinu „uvolněním“ jejího území Rusům, Trump v neodvysílané části také bez důkazů tvrdí, že „umírá mnohem více lidí, než se uvádí“. Opět zopakoval, že pod jeho dohledem by se válka na Ukrajině prý „nikdy nestala“.

V posledních týdnech se Trump opakovaně chlubil, že by bylo „snadné“ krizi ukončit, a tvrdil, že by mu k dosažení mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou „stačil jediný den“. „Se správným vedením bychom mohli ukrajinský konflikt ukončit za 24 hodin,“ prohlásil.

Jeho slova vyvolala vlnu kritiky, přičemž mezi nejčastějšími námitkami byly připomínky dění před vypuknutím druhé světové války, kdy se Mnichovskou dohodou mocnosti dohodly na obětování Československa Hitlerovi v naději, že se ho tak podaří zastavit. Stal se ale pravý opak.

Trumpovo sestříhané vystoupení na Fox News přichází v době, kdy je důvěryhodnost stanice zpochybňována, protože se objevují informace, že její moderátoři vědomě prezentovali divákům nepravdivé informace. (Fox, Hannity, Daily Beast)

