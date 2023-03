Pavel si připil číší vína s příznivci ve Španělském sále

Prezident Petr Pavel ve Španělském sále Pražského hradu poděkoval příznivcům, své manželce Evě i svému týmu za podporu během předvolební kampaně. Následoval společný přípitek.

Pavlův přípitek ve Španělském sále. Foto: Ludvík Hradilek

„Tři projevy za hodinu, to je tempo jako v Poslanecké sněmovně u řečníků s přednostním právem,“ prohlásil Pavel v úvodu projevu.

„Každý z vás má podíl na tom, že sen nebo myšlenka, kterou jsme pojali s mým týmem před časem, se dostala až sem. Za to vám všem patří dík (…) Chtěl bych poděkovat rodině, protože bez rodinného zázemí by to nešlo,“ řekl.

Pavel také ocenil podporu od své ženy Evy: „První dáma posledních deset let moc vidět nebyla. Tak si na to zase musíme zvyknout. Ona do toho nápadu vůbec zpočátku nebyla nadšená. Postupně se s tím sžívala, až se s tím sžila do takové míry, že byla podstatnou částí úspěchu.“

Dodal, že jeho manželka bude plnohodnotnou první dámou, která se bude věnovat tématům zdravotní prevence vážných chorob, rodiny, pomoci dětem a seniorům.

Pavel také poděkoval svému prezidentskému týmu: „Vnesli do toho i pohodu. A za celou dobu nezaznělo jediné skřípání a jediná hádka. Díky tomu, že atmosféra byla takhle skvělá, jsme to dovedli do zdárného konce.“

Poděkoval také dalším skupinám, zmínil například harleyáře.