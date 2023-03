Biden představí svůj rozpočet, navrhuje zvýšit daně nejbohatším z pětiny na čtvrtinu

Americký prezident Joe Biden dnes představí plán na snížení deficitu federálního rozpočtu o téměř tři biliony dolarů v příštích deseti letech. Navrhuje zvýšení daní pro bohaté lidi a velké korporace, o němž bude vyjednávat s republikány v Kongresu.

Bidenův rozpočtový plán na fiskální rok 2024, který bude dnes zveřejněn, požaduje vyšší výdaje na obranu, navrhuje změny v distribuci a cenách léků a omezuje podvody a plýtvání, kterými chce ušetřit stovky miliard dolarů.

Je nepravděpodobné, že by rozpočet získal v Kongresu podporu, protože republikáni, kteří ovládají Sněmovnu reprezentantů, budou podle očekávání proti většině Bidenových návrhů.

Rozpočet bude podrobně popisovat prezidentovy politické priority pro druhou polovinu jeho funkčního období a poskytne náhled na to, jak se administrativa dívá na ekonomiku. Nabídne také výchozí pozici pro demokraty, protože zákonodárci začnou před koncem fiskálního roku, který končí 30. září, formulovat své představy o vládních výdajích.

Zvýší daně bohatým a firmám

Prezident také navrhne zvýšení daní pro bohatší lidi a korporace, aby pomohl zaplatit své návrhy. Očekává se například, že rozpočet bude obsahovat plán na zavedení minimálních daní pro velmi bohaté Američany, kteří často platí jen malé daně, pokud neprodávají své investice a nerealizují příjmy. Tato daň by činila 25 %, což je více než loňský návrh 20 %.

Biden nově také požaduje čtyřnásobné zvýšení 1% daně z odkupu akcií, která vstoupila v platnost v lednu. To by podle Bílého domu povzbudilo společnosti, aby investovaly do svého růstu, místo aby podporovaly akcionáře.

Další návrhy na zvýšení daní zahrnují nové limity pro daňově zvýhodněné penzijní účty bohatých lidí, vyšší odvody pro ropné a plynárenské společnosti a vyšší daňové sazby pro příjmy z přenesených úroků manažerů soukromých kapitálových fondů.

Stejně jako dříve navrhne prezident Biden zvýšení nejvyšší sazby daně z příjmu fyzických osob z 37 % na 39,6 %, zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z 21 % na 28 %, vyšší zdanění kapitálových zisků nejlépe vydělávajících osob a zvýšení daní ze zahraničních zisků amerických společností. (Wall Street Journal)