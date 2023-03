Doufám, že návrh Marka Bendy nepadne, řekla Šípová

Senátorka Adéla Šípová (Piráti) dorazila na Pražský hrad krátce před druhou hodinou odpoledne. „Doufám, že jeho úřad bude otevřenější a k lidem vstřícnější, transparentnější,“ řekla.

„A že přijde k nám do Senátu, protože já jsem za celé své funkční období dosavadního pana prezidenta neviděla ani jednou. Očekávám tedy podstatné změny, těším se na to a jsem zvědavá. Věřím, že to atmosféře v České republice pomůže,“ sdělila Deníku N.

Jako právničku ji zajímá další vývoj na Ústavním soudu. „Moc se na to těším a jsem zvědavá, jak to bude probíhat. Ústavní soud potřebuje nové nominace, mění se polovina ustavního soudu. A doufám, že návrh Marka Bendy na stůl nepadne,“ dodala s tím, že o dalším postupu při navrhování nových členů soudu s Pavlem nehovořila.