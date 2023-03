Na Hrad pomalu proudí davy lidí navzdory nevlídnému počasí

Po poledním příjezdu zvoleného prezidenta Petra Pavla na Pražský hrad začaly do areálu přicházet také desítky až nižší stovky lidí, kteří do té doby čekali na příjezd nové hlavy státu na Hradčanském náměstí. Neodradilo je ani stále nevlídnější počasí, silný vítr a déšť.

Na rozdíl od rána se u bezpečnostních kontrol u vstupu do Hradu začaly kolem poledne tvořit fronty; stálo se v nich zhruba deset minut. Většina lidí po kontrole směřovala pod balkon na třetím nádvoří, kde bude mít Pavel zhruba ve 14.50 projev. Lidé stojí v hloučcích s deštníky, plné jsou také lavičky a ochozy a veškerá prostranství, kde neprší. Už od rána fouká silný vítr a třetí nádvoří Hradu není ani zdaleka zaplněné.

Mezi Pavlovými podporovateli, kteří přijeli na inauguraci, se také stále proplétají skupinky zahraničních turistů. Na dotaz ČTK většinou odpověděli, že netuší, co se dnes v Praze děje. Zklamalo je to, že se během své návštěvy Hradu nedostanou do nejvyhledávanějších památek, jak je třeba katedrála svatého Víta a Starý královský palác, v němž se nachází Vladislavský sál. (ČTK)