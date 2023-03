Členové bývalého Spirituál kvintetu po inauguraci zahrají na Hradě

Na prezidentské inauguraci Petra Pavla se sejdou i členové skupiny Spirituál kvintet, která v roce 2021 ukončila uměleckou dráhu. Zahrají píseň Jednou budem dál, která provázela Pavlovu předvolební kampaň.

Kapela známou protestní skladbu (v originále We Shall Overcome) zazpívá 9. března po složení prezidentského slibu na setkání s Pavlem ve Španělském sále Pražského hradu, řekl zpěvák a kytarista Jiří Holoubek, který byl členem kapely v letech 2004–2021.

Skupinu k účasti oslovil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a následně komunikaci převzala budoucí vedoucí prezidentské kanceláře Jana Vohralíková.

„Pro nás je to nepochybně velká čest, radost a veliké potěšení, o čemž nejlíp svědčí to, že přestože Spirituál kvintet už rok a půl nehraje a neexistuje, tak jsme při téhle příležitosti nezaváhali a kdo mohl, ten se velmi rád připojil,“ uvedl Holoubek. „Zahrajeme výběr nejznámějších písniček Spirituál kvintetu včetně těch, které se zapsaly do povědomí lidí v roce 1989, jako jsou Za svou pravdou stát, Jednou budem dál a Až se k nám právo vrátí,“ dodal.

Pavel složí slib do rukou předsedy Senátu Vystrčila na společné schůzi obou parlamentních komor, která se uskuteční od 14.00 ve Vladislavském sále. Schůze by měla trvat asi 50 minut, poté se hosté přesunou z Vladislavského do Španělského sálu, kde má být raut pro až 3000 lidí.

„Doufáme, že nebudeme použiti jako kulisa, ale úplně přesně netušíme, jak to bude vypadat. Zatím přesně víme, že po 15.00, kdy by se měl pan prezident dostavit do Španělského sálu, bude následovat naše vystoupení. Zklidnit to množství lidí do té míry, aby si s námi zazpívali nebo nás poslouchali, asi bude problematické. Ve středu máme ještě generální zkoušku, kde bychom se od hradního protokolu měli dozvědět více,“ řekl Holoubek.

Spirituál kvintet se ve Španělském sále představí v sedmičlenné sestavě zahrnující téměř všechna období její více než šedesátileté činnosti. Tvoří ji kapelník Jiří Tichota, Zdena Tichotová, Veronika Součková, Jan Thorovský, Eva Lifková, Lenka Slabá a Holoubek, který je nyní členem Spirituál kvartetu. „Sestavu doplní zpěvák a kytarista Spirituál kvartetu Jan Janda, aby ve vokálu nechyběl bas,“ podotkl Holoubek.

Píseň Jednou budem dál zněla téměř na všech Pavlových předvolebních shromážděních. Například v Brně se jí chopili členové místních divadel a na finálovém volebním večeru ve štábu Petra Pavla ji zazpíval Ondřej Ruml. „Tahle písnička byla v různých obdobích spjata s nějakým občanským postojem,“ konstatoval Holoubek.

We Shall Overcome se stala protestní písní a klíčovou hymnou amerického hnutí za občanská práva. Zpívali ji mimo jiné Pete Seeger, Joan Baez nebo více než 50 000 účastníků pohřbu Martina Luthera Kinga. Píseň zněla i v Praze v roce 1989 během týdnů sametové revoluce nebo 17. listopadu 1990 při setkání prezidentů Václava Havla s Georgem Bushem na Václavském náměstí u příležitosti jejího prvního výročí.

Folková skupina Spirituál kvintet založená v roce 1960 odehrála svůj rozlučkový koncert 13. října 2021 v pražské Lucerně. Loni vznikla skupina Spirituál kvartet, u jejíhož zrodu stáli bývalí členové Spirituál kvintetu Holoubek a Součková. (ČTK)