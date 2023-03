Skončil desetiletý mandát Miloše Zemana. Z Hradu byla stažena prezidentská standarta

Vojáci Hradní stráže při ceremonii na Pražském hradě svěsili prezidentskou standartu. Skončil tak mandát Miloše Zemana. Uzavřena byla také Brána gigantů. Zůstane tak až do zítřejšího dopoledne, kdy skrze ni jako první projde zvolený prezident Petr Pavel.

Hlavní brána na 1. nádvoří Hradu z Hradčanského náměstí. Zdroj: Ruml Miloš/ČTK.

Zemanův mandát symbolicky zakončilo stažení vlaky prezidenta republiky neboli standarty. Nad Pražským hradem vlaje v době, když je hlava státu v ČR. Při stažení standarty zahrála Hudba Hradní stráže na prvním nádvoří Pražského hradu státní hymnu a na znamení neobsazenosti prezidentského úřadu byla uzavřena Brána gigantů.

Brána zůstane zavřená až do zítřejšího dopoledne, kdy skrze ni jako první projde za zvuku fanfáry Standarta zvolený prezident Petr Pavel se svou rodinou. „Na prvním nádvoří jej hlášením o připravenosti přivítá velitel Hradní stráže, přítomny budou také historické prapory držené praporečníky Hradní stráže,“ vysvětlil už dříve končící ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš. Pavel projde nádvořím do Matyášovy brány, kudy po Pacassiho slavnostním schodišti vstoupí do Hradu.

Ještě před složením slibu pak ve Zlaté jídelně, což je podle Kruliše původní harfový salonek, který byl součástí Masarykova reprezentačního bytu, poobědvají nastupující prezident s manželkou Evou s končícím prezidentem Zemanem a jeho chotí Ivanou.

Pavlova inaugurace začne tradičně ve Vladislavském sále ve 14:00 na společné schůzi Sněmovny a Senátu. (České noviny)