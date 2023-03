Švýcarsko zamítlo reexport svých zbraní a munice na Ukrajinu

Dolní komora švýcarského parlamentu s odkazem na neutralitu státu zamítla návrh, který by umožnil třetím zemím vyvézt na Ukrajinu švýcarské zbraně a munici. O reexport vojenského materiálu vyrobeného ve Švýcarsku žádalo alpskou zemi Německo a další státy.

Současná právní úprava Švýcarsku zakazuje dodávky zbraní a munice do zemí zapojených do mezinárodního konfliktu. Návrh, který dnes zamítla švýcarská Národní rada, by reexport umožnil pod podmínkou, že by Valné shromáždění OSN označilo konflikt za útočnou válku, jako se to stalo v případě ruské invaze na Ukrajinu. V současnosti může Švýcarsko vyslovit souhlas s reexportem pouze tehdy, pokud by konflikt za agresivní válku označila rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Švýcarský ministr hospodářství Guy Parmelin podle DPA připustil, že v případě války na Ukrajině je toto nemožné.

O povolení předat Ukrajině 20 vyřazených bojových vozidel pěchoty Piranha Švýcarsko neúspěšně žádala dánská vláda. Stejně tak Německo nemůže dodat Ruskem napadené zemi 12 000 nábojů do svých protileteckých systémů Gepard. Kyjev neobdrží ani dva protiletadlové kanony ráže 35 milimetrů, které mu chtělo dodat Španělsko, napsal server Nau.ch

Německo minulý týden požádalo Švýcarsko o odkup zakonzervovaných tanků Leopard 2, které by sloužily jako náhrada za stroje poskytnuté Ukrajině. Podobnou žádost podle švýcarské ministryně obrany Violy Amherdové adresovalo Bernu také Česko. Ani v této věci švýcarský parlament nejeví známky toho, že by byl ochoten s odkupem vyslovit souhlas. (ČTK)