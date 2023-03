V Rusku zadrželi ženu demonstrující na MDŽ proti válce

Ruská policie dnes ve Voroněži zadržela Viktoriji Kočkasovu, která se na Mezinárodní den žen postavila k pomníku básníka Ivana Nikitina s plakátem gratulujícím „milým dámám k svátku“.

In #Voronezh, the police detained activist Viktoria Kochkasova who went to a solo picket with a poster: "Happy Holidays, dear ladies!" pic.twitter.com/zvGVjEOKtJ

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2023