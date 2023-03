Musk se omluvil zaměstnanci, kterému se veřejně vysmíval a zařídil vyhazov

Elon Musk se omluvil zaměstnanci Twitteru Haralduru Thorleifssonovi, kterému se nejdříve v sérii tweetů veřejně vysmál a pohrdavě se vyjádřil o jeho zdravotním postižení. Muž se svěřil s tím, že neví, zda nebyl při nedávných škrtech propuštěn.

„Rád bych se Hallimu omluvil za své nepochopení jeho situace. Bylo založeno na věcech, které mi byly řečeny a které byly nepravdivé nebo v některých případech pravdivé, ale nepodstatné,“ napsal Musk na Twitteru. „Své setrvání ve společnosti Twitter zvažuje,“ doplnil.

Haraldur Thorleifsson, vrchní ředitel Twitteru na Islandu, napsal v pondělí na Twitter, že přístup k jeho počítači byl přerušen před devíti dny, kdy Twitter údajně propustil asi 200 zaměstnanců. Thorleifsson však ve svém tweetu uvedl, že „šéf personálního oddělení není schopen potvrdit, zda jsem zaměstnancem, či nikoliv“.

Musk odpověděl na Twitteru otázkou: „Jakou práci jste dělal?“ Když Thorleifsson v odpovědi předložil seznam svých úkolů, Musk zřejmě v několika bodech zapochyboval. „Fotky, nebo se to nestalo,“ napsal na Twitteru. V samostatném tweetu miliardář uvedl, že Thorleifsson „žádnou skutečnou práci nevykonával, jako výmluvu tvrdil, že má postižení, které mu brání psát na klávesnici“.

NEW: Elon Musk had deleted a tweet, calling a recently fired employee (who had muscular dystrophy) "The worst". It had already been viewed half a million times. Here's the screengrab: pic.twitter.com/92123j9xB3

— James Clayton (@JamesClayton5) March 7, 2023