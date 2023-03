Vláda projedná vyslání vojenských policistů na Ukrajinu a speciálů do Nigeru

Až 15 příslušníků české Vojenské policie bude možná vyšetřovat válečné zločiny na Ukrajině. Českým příspěvkem do vyšetřovacího týmu Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) se na dnešním zasedání bude zabývat vláda.

Po schválení kabinetem Petra Fialy (ODS) budou muset jejich vyslání povolit také poslanci a senátoři. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) také vládě navrhuje, aby mohly být do Nigeru vyslány až dvě desítky příslušníků speciálních sil. V zemi by působili jako poradci. I tuto misi budou muset schválit obě komory Parlamentu. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský. (Deník N popsal dostupné detaily týkající se mise do Nigeru zde.)

Vojenští policisté by měli podporovat vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. „Příslušníci Vojenské policie by měli být nasazeni primárně na území Ukrajiny, nicméně úkoly mohou plnit též v Nizozemsku, kde ICC sídlí,“ uvedl Táborský. Vyslaný tým nebude ve prospěch ICC působit v zahraničí nepřetržitě. Bude nasazen několikrát ročně, pokaždé na čtyři až šest týdnů. Počet nasazení se bude odvíjet od konkrétního požadavku ICC i možností resortu ministerstva obrany. (ČTK)