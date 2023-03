Financial Times: Volkswagen odložil rozhodnutí o výstavbě továrny na baterie

Volkswagen podle listu Financial Times odložil rozhodnutí o výstavbě továrny na baterie do elektromobilů ve střední Evropě. Firma naopak zvažuje, že by výrobu přesunula do USA, kde může obdržet štědrou pobídku.

Garáž automobilky Volkswagen. Zdroj: volkswagen-newsroom.com.

Mezi zvažovanými zeměmi bylo i Česko, továrna mohla stát v areálu plzeňského letiště Líně. O výstavbu usilovaly ale i Polsko nebo Slovensko. Volkswagen by od americké vlády mohl dostat podporu až deset miliard eur, a to v rámci projektu IRA.

„Plány v Severní Americe postupují rychleji, než se očekávalo, a předstihují rozhodování v Evropě,“ uvedl zdroj Financial Times. Investice do výstavby továrny v Líních měla dosáhnout asi 120 miliard korun, s výstavbou se mělo začít již příští rok. Původně mělo finální rozhodnutí padnout ke konci loňského roku, nakonec si ale koncern Volkswagen nechal čas na rozhodování do konce letošního března.

Česká strana o výstavbě opakovaně komunikovala s koncernem VW, proti plánu se ale stavěly okolní obce, které nechtěly, aby se jich výstavba výrazně dotkla. Proti byla také letecká komunita na letišti Líně, které by společně s výstavbou zaniklo. (FT)