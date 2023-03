Senát rozhodne o sporném snížení valorizace penzí, které výbory nepodpořily

Vládní návrh na sporné snížení červnové valorizace důchodů bude hlavním bodem dnešní schůze Senátu. Senátní výbory návrh, jehož cílem je snížit výdaje státu v řádu desítek až stovek miliard korun, nepodpořily hlavně kvůli jeho zrychlenému schválení Sněmovnou.

Ústavně-právní výbor doporučil zamítnutí novely nejtěsnější většinou. V sociálním výboru byl pro schválení předlohy stejný počet členů jako pro její zamítnutí. Žádný senátor úpravy nenavrhoval. O osudu novely tak rozhodne aktuální většina v horní komoře. Kdyby Senát předlohu neschválil, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun kvůli inflaci. Na sníženou červnovou valorizaci by tak stát dal o 15 miliard korun navíc. Pokud by novela nebyla schválena, výdaje státního rozpočtu na penze by podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun a v následujících letech by se zvýšily postupně celkem na 300 miliard korun. (ČTK)