Británie je jednou z nejliberálnějších zemí na světě, tvrdí průzkum

Británie je v současné době údajně jednou z nejvíce liberálních zemí na světě. Uvedl to list The Times s odkazem na průzkum, ze kterého vyplynulo, že britská společnost velmi změnila své postoje například k homosexualitě, potratům, rozvodům, eutanazii či náhodnému sexu.

V roce 2009 třetina obyvatel Británie uvedla, že homosexualita je „ospravedlnitelná“. Loni se tento podíl zdvojnásobil na dvě třetiny, vyplynulo z výzkumu Institutu pro politiku na londýnské vysoké škole King’s College.

Ze zkoumaných zemí byla Británie jednou z nejtolerantnějších, a to hned za Švédskem, kde homosexualitu za ospravedlnitelnou považuje 81 procent dotázaných, Norskem (76 procent) a Německem (67 procent). Rovněž se umístila na čtvrtém místě v přijetí homosexuálních rodičů. V roce 1999 považovalo náhodný sex za přijatelný deset procent Britů, loni to už bylo 42 procent. Británie se celkově umístila na čtvrtém místě v toleranci náhodného sexu, eutanazie a potratů a na třetím místě, co se týká rozvodů.

Jednou z mála otázek, kde je Spojené království mnohem méně liberální, byl trest smrti. Až 21 procent lidí si myslelo, že je ospravedlnitelný – což je vyšší podíl než v Maroku, Rusku, Španělsku a na Filipínách – zatímco 42 procent uvedlo, že ospravedlnitelný není.

Trest smrti představoval jeden z největších rozdílů mezi jednotlivými národy. Největší podporu měl v Íránu, kde jej 47 procent respondentů označilo za ospravedlnitelný a 36 procent za možná ospravedlnitelný. Následovalo Japonsko s podporou 45 procent, Egypt s podporou 43 procent a Čína s podporou 37 procent. Nejméně příznivců trestu smrti bylo v Řecku a Itálii, kde si myslí, že je přijatelný jen čtyři, respektive šest procent lidí.

Výzkum se zabýval také postojem k sebevraždě, kterou 18 procent Britů považovalo za přijatelnou. Ve Francii považovalo sebevraždu za ospravedlnitelnou 19 procent respondentů, což je nejvíce ze všech zkoumaných zemí. Generace Z, tedy lidé narození od poloviny 90. let 20. století do roku 2010, si nejčastěji myslela, že sebevražda je ospravedlnitelná – uvedlo to 30 procent respondentů. U mileniálů, tedy lidí narozených zhruba od začátku 80. let do přelomu tisíciletí, tento podíl klesl na 20 procent.

Existovalo několik témat, v nichž se generace Z výrazně lišila od zbytku populace. Čtyřikrát více respondentů z generace Z se domnívalo, že je přijatelné neplatit jízdné ve veřejné dopravě než z generace mileniálů. Častěji si také mysleli, že podvádění na daních a žádání o dávky, na které nemají nárok, jsou ospravedlnitelné.

Mezi nejméně liberální země patřily Nigérie a Indonésie. Pouze dvě procenta v těchto zemích označila homosexualitu za ospravedlnitelnou a tři procenta v Jižní Koreji a Íránu.

Ve výsledcích byly patrné i politické rozdíly. Konzervativní voliči si mnohem častěji mysleli, že trest smrti je ospravedlnitelný. Labourističtí voliči byli ve většině témat liberálnější než konzervativci. Homosexualita byla ospravedlnitelná pro 72 procent labouristů, ale jen pro 55 procent voličů Konzervativní strany. (ČTK)